Etiopia, colpito asilo a Macallè: diversi i bambini uccisi

Il governo etiope aveva affermato che si trattava solo di "obiettivi militari".

Ma così, purtroppo, non è stato. E l'Unicef ha condannato l'attacco sferrato ieri dalle forze aeree etiopi contro Macallè, la capitale della regione ribelle del Tigray, affermando che è stato colpito un "asilo" e che diversi bambini sono stati uccisi e feriti.

Si tratta della prima conferma da parte di un organismo internazionale di ciò che era stato denunciato dalle autorità ribelli del Tigray, ma smentite dal governo centrale.

“Un attacco aereo ha ucciso due adulti e due minori e ha ferito almeno 9 civili", ha dichiarato ieri alla stampa Kibrom Gebreselassie, direttore dell’ospedale Ayder di Macallè. I bombardamenti hanno colpito anche un parco giochi per bambini”

Dopo cinque mesi di tregua, la zona nord est dell'Etiopia è di nuovo in guerra con il governo del Paese, in conflitto con i ribelli del Fronte per la liberazione del popolo del Tigrai (Tplf).

Le forze aeree etiopi del primo ministro - e premio Nobel per la Pace 2019 - Abiy Ahmed, hanno bombardato ieri il capoluogo dell'etnia ribelle.

Il governo del premier Abiy ha ammesso di aver compiuto" azioni contro le forze militari" per reazione ad attacchi del Tplf e ha invitato gli abitanti del Tigray "a stare lontano da aree dove si trovano attrezzature militari e strutture di addestramento" della formazione ribelle.

Ma, a quanto pare, ad essere "presi di mira" non sarebbero stati "solo obbiettivi militari", come invece ha sostenuto l'esecutivo in una nota ufficiosa.

Da quando è scoppiata nel novembre 2020, la guerra ha causato diverse migliaia di vittime e più di due milioni di sfollati. E secondo le Nazioni Unite centinaia di migliaia di etiopi sono ormai prossime alla fame.

Da tre giorni Paesi e organizzazioni internazionali con Onu, Stati Uniti e Unione europea hanno chiesto una cessazione delle ostilità e una soluzione pacifica del conflitto.