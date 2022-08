Europa piatta in attesa della Fed

Borse deboli anche quest'oggi a chiusura di una settimana piatta. Poco dopo la metà seduta Milano accelera al ribasso e cede lo 0,78 %, unica positiva del continente è Londra.

Attesa soprattutto per le parole del presidente della Fed Powell che alle 16 ora italiana parlerà da Jackson Hole. Attesa cauta: i future sugli indici statunitensi sono decisamente poco mossi. Il gas oggi è partito in calo raggiungendo i 285 euro, ma poi è tornato a salire, ora siamo a 316 euro megawattora dopo un massimo a 320. Solo in una settimana +27% circa. La moneta unica è tornata a salire leggermente: siamo praticamente alla parità con il dollaro. Lo spread si allarga leggermente a 229 punti base con rendimento del decennale italiano al 3,64 percento.