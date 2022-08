Prova in linea, sventola il tricolore sul podio: Balsamo è argento, Rachele Barbieri vince il bronzo

Due italiane sul podio della prova in linea degli Europei di ciclismo di Monaco di Baviera: nella gara, vinta in volata al fotofinish dall'olandese Lorena Wiebes, l'Italia festeggia l'argento di Elisa Balsamo e la medaglia di bronzo di Rachele Barbieri. Il traguardo a Odeonsplatz dove, davanti a migliaia di spettatori, dopo 129,8 chilometri e 2 ore 59'20", Lorena Wiebes ha tagliato il traguardo: l’olandese, 23 anni, aveva vinto l’oro nel 2017 nella prova in linea juniores.

Ottima la prestazione della squadra azzurra che, poco prima dell'ultimo chilometro, si è portata al comando della gara, ingaggiando una volata parallela con le olandesi, le quali in un primissimo momento sembravano non organizzate. Lanciata la volata all'altezza del Siegetor, nel cuore del capoluogo della Baviera, le italiane sono state protagoniste.

Elisa Balsamo (24 anni, cuneese nelle Fiamme Oro) è campionessa mondiale in carica (si era imposta lo scorso anno alle Fiandre). Plurimedagliata sia su strada che su pista, è stata preceduta di appena mezza ruota.

Buon terzo posto per Rachele Barbieri, 25 anni di Pavullo, portacolori delle Fiamme Oro e che agli Europei di Monaco ha già conquistato nel ciclismo su pista l'oro nell'Americana e nell'Omnium e l'argento nell'inseguimento a squadre.