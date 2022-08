Doppietta azzurra nella ginnastica artistica: D'Amato oro, Maggio bronzo

Un oro e un bronzo nel primo evento medagliato in assoluto. Inizia nel migliore dei modi per l'Italia l'Europeo multidisciplina di Monaco. Asia D'Amato ha conquistato l'oro nell'all around di ginnastica artistica, medaglia di bronzo a Martina Maggio. L'argento è andato alla britannica Alice Kinsella.

Entrambe le ginnaste erano finite sul podio nel concorso generale ai Giochi del Mediterraneo di Orano del giugno scorso, ma era stata Maggio a imporsi davanti alla connazionale. Con questo successo Asia D’Amato riporta l’Italia sul gradino più alto del podio a un Europeo nell’all around a 15 anni di distanza dal trionfo di Vanessa Ferrari ad Amsterdam.