Evacuato scalo Canberra dopo spari in terminale,un arresto

L'aeroporto di Canberra è stato evacuato oggi a causa di spari nel terminale principale dello scalo che hanno portato all'arresto di una persona. Secondo quanto riporta il Guardian, la polizia ritiene che solo una persona sia responsabile dell'incidente ed ha sottolineato che la situazione è adesso sotto controllo. Non si segnalano vittime o feriti. Secondo testimoni la persona sospetta "sparava in aria". Lo scalo della capitale australiana, sempre secondo la polizia, dovrebbe riaprire in giornata.