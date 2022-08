Ex manager della Trump Organization si dichiara colpevole di frode fiscale

Allen Weisselberg, 75 anni, ex direttore finanziario della Trump Organization, si è dichiarato colpevole a New York per una quindicina di reati fiscali in base ad un accordo di patteggiamento che prevede 5 mesi di prigione contro una pena massima di 15 anni.

L'ex manager, se convocato, dovrà testimoniare inoltre al processo contro la holding del magnate newyorkese, il prossimo autunno: la sua dichiarazione potrebbe farlo diventare uno dei testimoni chiave nel processo contro l'azienda dell'ex presidente, che si aprirà a breve a Manhattan. A Weisselberg sarà chiesto di ammettere il suo ruolo nella cospirazione a danno del fisco americano per ricevere in nero una serie di benefits in contanti, tra cui costose rette scolastiche per il figlio, auto e appartamenti in leasing, per un valore di 1,7 milioni di dollari, evadendo il fisco per 900 mila dollari.

Weisselberg è al momento l'unica persona accusata di reati di natura penale nell'indagine che da tempo la Procura di Manhattan sta conducendo a carico della Trump Organization. L'azienda è accusata di avere aiutato alcuni suoi dipendenti ad evadere il fisco, omettendo di dichiarare i loro reali compensi. L'ex presidente non è coinvolto nel procedimento. È probabile che Weisselberg sconti solo 100 giorni dei 5 mesi che ha patteggiato ma dovrà pagare anche una multa che potrebbe arrivare a 2 milioni di dollari.