Ezra Miller, protagonista di 'Flash', confessa: "Ho problemi mentali"

L'attore Ezra Miller, la controversa star di "Flash", il prossimo grande film di supereroi della Warner, sta cercando un trattamento per problemi di salute mentale- Lo ha annunciato lui stesso.

Miller, 29 anni, che è apparso come il personaggio della DC Comics in diversi film di successo tra cui "Justice League", è stato accusato di rapina nel Vermont. All'inizio dell'anno era stato arrestato alle Hawaii. Quegli incidenti - e altri come quello in cui una donna lo accusa di aver tentato di soffocarla in un bar islandese, accusa che non ha però avuto strascichi giudiziari,hanno sollevato preoccupazioni a Hollywood sul futuro di "Flash" e sulla carriera di Miller in generale.

"Avendo recentemente attraversato un periodo di intensa crisi, capisco di soffrire di complessi problemi di salute mentale e di aver iniziato il trattamento", ha detto Miller. "Voglio scusarmi con tutti quelli che ho allarmato e deluso dal mio comportamento passato". "Mi impegno a fare tutto il necessario per tornare a un periodo sano, sicuro e produttivo della mia vita". Nonostante le polemiche, la Warner Bros ha segnalato all'inizio di questo mese di voler procedere con l'uscita di "Flash", che sara' nelle sale la prossima estate. Le riprese del film, che avevano un budget dichiarato di 200 milioni di dollari, sono state completate.