Facebook, problemi con l'algoritmo e "feed" impazziti: arrivano post di persone sconosciute

Un misterioso tilt del social network che fa apparire sul profilo di centinaia di persone, "post" di personaggi famosi (che non si seguono) e messaggi di auguri da persone sconosciute: all'origine sembra, un malfunzionamento dell'algoritmo che regola e organizza i contenuti sui "feed" e le bacheche degli iscritti: " Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità, il più rapidamente possibile ", la nota della compagnia.

Centinaia le segnalazioni di utenti in Italia come all'estero, diverse le segnalazioni anche via Twitter con l'hashtag "#facebookdown", molti commenti allarmati anche su Downdetector (un sito dove è possibile indicare problematiche varie legate ai servizi web).

Il problema sembra ora in via di risoluzione, con le bacheche nuovamente rispondenti ai collegamenti degli iscritti con il loro network personale di amicizie.

A ottobre 2021 Facebook, WhatsApp ed Instagram erano andati offline per circa sei ore. Facebook, che raggiunge oltre 3 miliardi di persone ogni mese attraverso le sue app, quest'anno ha provato a rivedere il feed delle notizie rinominandolo semplicemente in "feed", ed introducendo una nuova scheda per visualizzare i post di amici e familiari in ordine cronologico inverso.