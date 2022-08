Ferisce la moglie e si barrica in casa, in corso la negoziazione

Ha prima sparato due colpi di pistola contro la moglie. Poi si è barricato in casa, e i carabinieri, con un negoziatore specializzato, stanno provando a convincerlo ad arrendersi.

Il fatto è accaduto questa mattina a Bacoli, in via Terme Romane, dove un uomo di 80 anni ha ferito la moglie 77enne con una pistola di piccolo calibro.

Due i proiettili che hanno raggiunto la donna, ora ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Pozzuoli, ma non in pericolo di vita. I motivi del gesto ancora non sono chiari ma non si esclude sia legato a una lite.