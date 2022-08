Fisco, oggi è il "Tax day": ecco le 168 scadenze che aspettano gli italiani

La concentrazione delle scadenze fiscali, senza incorrere in maggiorazioni se puntuali nei pagamenti, fanno della giornata di oggi, lunedì 22 agosto, un vero e proprio “Tax day”. La legge prevede infatti che gli adempimenti fiscali e i versamenti in scadenza il primo del mese possano essere effettuati entro il 20 dello stesso mese senza alcuna maggiorazione. Il 20 agosto però è caduto di sabato e per questo tutto è slittato ad oggi lunedì 22 agosto.

Sono infatti 168 i pagamenti in scadenza, a partire dal saldo delle tasse relative all'anno 2021 e, a seguire, dal primo acconto del 2022, con la maggiorazione dello 0,4%, che riguarda soprattutto le partite Iva. Chi ha scelto il pagamento rateale deve invece versare la terza rata, con l’applicazione di interessi nella misura dello 0,51%.

E poi ci sono i versamenti dell'Iva, per chi la versa mese per mese si tratta di liquidare il mese di luglio, chi invece ha scelto la formula trimestrale dovrà pagare i mesi di aprile, maggio e giugno con la maggiorazione dell’1%.

E, a questi pagamenti, si aggiunge l'Ires e l'Irap, col versamento di saldo e primo acconto con maggiorazione dello 0,4%. Per l’imposta sulle società chi ha scelto il versamento rateale dovrà pagare la terza tranche, con lo 0,51% di interessi.

Oggi è atteso anche il pagamento con maggiorazione del diritto CCIAA per il Modello Redditi 2022 e il versamento dell’imposta di registro al 2% sui contratti di locazione non soggetti a cedolare secca, decorrenti dal primo giorno del mese. Lunedì è anche il termine ultimo di versamento della seconda rata semestrale del canone Rai per coloro che non hanno l’addebito in bolletta.

Inoltre i sostituti d’imposta devono versare le ritenute e l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi della produttività.

Nel mese di agosto, complessivamente, sono 205 gli adempimenti fiscali in scadenza per una cifra attesa di entrate erariali di circa 40 miliardi di euro.