Forti piogge, esondazioni e smottamenti in Val di Fassa, oltre 100 evacuati

Circa un centinaio di persone tra turisti e residenti sono state evacuate da alberghi e case nella Val di Fassa, in provincia di Trento, soprattutto nella zona di Vigo di Fassa, dove una pioggia molto violenta ha provocato in breve tempo frane e smottamenti e l'esondazione di alcuni corsi d'acqua, come a Fontanazzo e Campestrin, frazioni di Mazzin e San Jan, dove una colata di fango ha invaso la strada. Oltre un centinaio di persone trascorreranno la notte nel Centro della Protezione civile e nelle palestre delle scuole. La Statale delle Dolomiti è stata chiusa per ore. Sono al lavoro molti uomini e mezzi dei Vigili del Fuoco