Forza Italia presenta il simbolo con Berlusconi presidente e riferimento al Ppe

E' stato presentato nella sede di Forza Italia a Roma il simbolo del partito per le politiche. Al centro c'è lo storico logo, sotto la scritta "Berlusconi presidente" e sopra il riferimento al Partito popolare europeo. "E' il simbolo con cui ci presenteremo alle elezioni del 25 settembre. E' un simbolo che porta i colori di FI, il nome del nostro leader ma abbiamo aggiunto il Ppe". Lo abbiamo fatto "in accordo con la famiglia popolare, abbiamo deciso di ribadire che in questa campagna elettorale c'è una presenza forte di una anima cristiana, democratica, liberale, riformista, garantista che fa esplicito riferimento si valori del Partito popolare europeo", ha poi aggiunto Tajani. "Siamo parte della famiglia di maggioranza del parlamento europeo. Siamo il centro alternativo alla sinistra, il centro della politica", ha spiegato Tajani.

“Abbiamo regole che ci siamo dati molto precise: chi prende più voti ha l’onere e l’onore di indicare il nome del premier al capo dello stato. Non c’è preclusione nei confronti di nessun leader del centrodestra” da parte di Forza Italia, ha poi sottolineato il coordinatore in merito al dibattito sulla premiership nel centrodestra. "Oggi pomeriggio ci sarà l’ultima riunione del tavolo del centrodestra sul programma di governo. Siamo arrivati all’accordo, il centrodestra è coeso” ha poi ribadito Tajani.