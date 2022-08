Gas ancora più in alto, borse tranquille mentre parte Jackson Hole

In primo piano sui mercati ancora il prezzo del gas: nel pomeriggio torna sui massimi di giornata, a quota 314 euro al megawattora, +7,5% rispetto a ieri.

Le borse europee sono poco mosse: A Milano +0,10% per l'indice Ftse Mib. Fanno poco meglio Londra e Parigi, Francoforte +0,61%. A Piazza Affari scendono i titoli bancari e salgono quelli dell'energia e del settore tecnologico.

Oggi il Financial Times ha scritto che i titoli di Stato italiani presi in prestito dagli hedge fund per scommettere contro l'Italia, quindi guadagnando in caso di ribassi, sono ai massimi dal 2008. Quindi ha avvertito di un rischio di attacco speculativo. La situazione sui mercati è tuttavia rimasta tranquilla. Lo spread Btp/Bund dopo una prima fase in rialzo a quota 231 punti base, è sceso, a quota 222 punti, 12 in meno di ieri. Il rendimento del Btp decennale è al 3,56%.

Nella riunione del consiglio direttivo Bce del 20-21 luglio a Francoforte, i membri del consiglio direttivo hanno appoggiato all'unanimità lo strumento anti frammentazione (Tpi) proposto dal capo-economista Philip Lane. È quanto emerge dalle minute di quella riunione pubblicate oggi dalla banca centrale europea.

Il clima è di attesa per il simposio dei banchieri centrali di Jackson Hole, negli Stati Uniti, che inizia alle 17 ora italiana. Intanto buone notizie dagli Stati Uniti: le nuove richieste di disoccupazione sono state meno delle attese. E il dato sul Pil è stato rivisto leggermente al rialzo. A Wall Street l'indice Dow Jones sale dello 0,34%, il Nasdaq dei titoli tecnologici dell'1,21%.