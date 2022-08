Gas in calo ma si guarda al Nord Stream

Gas ancora in calo dopo i massimi di venerdì. Ad amsterdam il metano scambia a 274 euro, effetto delle prese di profitto dopo il rally delle ultime settimane, forse anche di alcune notizie come il fatto che gli stoccaggi in Germania crescono più del previsto. Attesa per mercoledì quando il Nord Stream chiuderà, formalmente per manutenzione.



In leggero aumento il petrolio, poco sopra i valori del pre guerra, il brent è sopra i 100 dollari, 101,4 dollari al barile.



Borse europee che a metà seduta restano in calo: Milano perde l'uno percento, peggio fanno Parigi e Francoforte, ancora sulla scia delle parole del presidente della Fed Powell, il quale venerdì ha confermato la politica di rialzo dei tassi di interesse.

Oggi la Borsa di Londra invece è chiusa per festività.