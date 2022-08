Gas, la corsa continua. Le borse chiudono piatte mentre inizia Jackson Hole

In evidenza il prezzo del gas: il future di settembre ha visto un'ulteriore accelerazione nel pomeriggio, quando ha superato i 320 euro al megawattora; si avvia alla chiusura a 315 euro (+7% rispetto a ieri).

Alle 17 ora italiana è iniziato il simposio dei banchieri centrali di Jackson Hole, negli Stati Uniti: le indicazioni più attese arriveranno domani pomeriggio, quando parlerà il governatore del Fed americana, Jerome Powell. Intanto negli Stati Uniti le nuove richieste di disoccupazione sono state meno delle attese. E il dato sul Pil è stato rivisto leggermente al rialzo.

L'indice Dow Jones è appena sopra la parità, più tonico il Nasdaq, +0,80%, dove si distinguono i titoli cinesi: il Wall Street Journal ha scritto che è vicino un accordo che permetterebbe ai revisori statunitensi di andare a Hong Kong per controllare la gestione aziendale delle società cinesi quotate a New York. Sarebbe la fine di una disputa che dura da molti mesi.

La borsa di Milano ha chiuso vicino alla parità, +0,10%. Migliore borsa in Europa Francoforte, +0,39%. A frenare i mercati oggi sono stati pubblicati i verbali dell'ultima riunione della Bce, quella di luglio, da cui è emersa la volontà di continuare ad aumentare i tassi dopo l'incremento di 50 punti base del mese scorso. Questo nonostante le prospettive di crescita dell'area euro siano viste al ribasso.

Oggi il Financial Times ha scritto che i titoli di Stato italiani presi in prestito dagli hedge fund per scommettere contro l'Italia, quindi guadagnando in caso di ribassi, sono ai massimi dal 2008. Quindi ha avvertito di un rischio di attacco speculativo. La situazione sui mercati è tuttavia rimasta tranquilla. Lo spread Btp/Bund dopo una prima fase in rialzo, è sceso, a quota 223 punti, 12 in meno di ieri.