Gas naturale in avvio sfonda nuovamente quota 300

La corsa del gas non si ferma. Il prezzo in avvio è tornato sopra i 300 euro al megawattora, già toccato ieri. Solo nell’arco di una settimana il gas è salito del 25%. Continuano dunque a pesare le incertezze sulle forniture da parte della Russia, mentre i governi cercano di mettere a punto piani per fronteggiare l’eventuale chiusura dei rubinetti. In rialzo anche il petrolio. Il Brent del Mare del Nord resta sui valori di ieri sopra i 101 dollari al barile.

Positivi in avvio i mercati azionari. C’è attesa per la riunione dei banchieri centrali a Jackson Hole nel Wyoming, in particolare per il discorso domani di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve statunitense.

Milano sale dello 0,45%. La migliore è Francoforte (+0,87%) dopo la revisione al rialzo del prodotto interno lordo in Germania nel secondo trimestre.

Sul mercato valutario euro in recupero sul dollaro. La moneta unica è tornata appena sopra la parità a quota 1,0011.