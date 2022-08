Giffoni Valle Piana: la svolta nell'omicidio del panettiere in un filmato "agghiaccinate e cruento"

“Mi ha detto di preparargli una busta con i vestiti del lavoro e se li è fatti consegnare davanti al cancello d’ingresso di casa. Poi è uscito. E mio marito non l’ho più visto”. È quel che Monica Milite, 40 anni, il 30 luglio aveva raccontato ai carabinieri di Giffoni Valle Piana, nel Salernitano denunciando la scomparsa del marito, Ciro Palmieri, panettiere di 43 anni. Nella denuncia di scomparsa lasciava intendere che si fosse messo in un brutto giro.

Il fratello di Palmieri, Luca, estraneo ai fatti, ha pubblicato un appello sul sito della trasmissione "Chi l'ha visto" alcuni giorni dopo e l'ha condiviso sui social.

Ma dietro tutto questo c’è una tragedia che coinvolge anche un ragazzo di 11 anni testimone oculare della mattanza avvenuta il 29 luglio a casa sua per mano della madre Monica e di due dei suoi fratelli ( uno di loro ha solo quindici anni).

Gli investigatori stanno ricostruendo il contesto familiare nel quale è maturato l'agghiacciante delitto commesso a Giffoni Valle Piana. E il sospetto, che si basa su una serie di testimonianze ed indizi, è che alla base di tutto possa esserci una condizione di disagio e violenze. Sette anni fa Monica Milite denunciò per maltrattamenti il marito ma, da quanto si apprende, poi avrebbe ritrattato quelle accuse. Probabile, però, che quei problemi familiari non siano mai stati superati del tutto. La famiglia, modesta, andava avanti con il lavoro di panettiere di Ciro e con gli aiuti della Caritas. Dai racconti emerge che la moglie si era sfogata con il parroco: gli aveva detto che a lei e ai figli non era consentito neppure andare in chiesa. Il figlio minore, che avrebbe dovuto fare la comunione, non partecipava neppure alle feste degli amici, stando ai racconti del paese.

Ma la svolta nelle indagini arriva dopo 18 giorni dal fatto con la visione dei filmati recuperati dai carabinieri di Battipaglia al cui comando c’è il maggiore Vito Antonio Sisto insospettiti dal racconto della donna e dal fatto che Palmieri non si fosse più fatto vivo neppure con la madre e il fratello, cui era molto legato, hanno acquisito le immagini. I video del 29 e del 30 luglio erano stati sovrascritti, ma sono stati recuperati da un tecnico specializzato. Il filmato è nelle mani degli inquirenti e secondo gli investigatori si è trattato di un gesto d'impeto. Il filmato è "agghiacciante e cruento", scrivono i procuratori Luigi Cannavale e Patrizia Imperato. Nelle immagini c’è Palmieri che sta facendo dei lavori in cucina mentre la moglie rassetta. I due cominciano a discutere, l'uomo lancia contro la donna una bibita. Lei reagisce colpendolo alla testa con una scopa, poi lo accoltella. Accorrono i due figli, che colpiscono più volte la vittima fino in corridoio. Le urla dell’uomo hanno richiamato il figlio più piccolo che ha assistito alla brutale scena. Ora il bimbo, sotto choc, è in affido presso i servizi sociali del Comune. Del tutto ignaro del delitto invece il primogenito, un ventiduenne che al momento del delitto si trovava nel Nord Italia dove fa il militare.

Dopo aver ucciso Ciro Palmieri, hanno abbandonato il cadavere in un dirupo e sotterrato le armi del delitto in un giardino poco distante dalla loro abitazione. I carabinieri della stazione di Giffoni Valle Piana, guidati dal capitano Graziano Maddalena, hanno recuperato e sequestratoi tre coltelli utilizzati per uccidere Palmieri. Le armi erano state sotterrate in un giardino che si trova poco distante dall'abitazione di via Marano. Quando i militari gli hanno notificato il provvedimento di fermo, gli indagati hanno avuto un atteggiamento collaborativo che ha permesso di ritrovare sia le armi del delitto che il cadavere di Palmieri.

Non sono stati ancora fissati gli interrogatori di garanzia dei tre indagati per l'omicidio di Ciro Palmieri, il 43enne salernitano massacrato a Giffoni Valle Piana. Ieri pomeriggio il figlio 15enne, assistito dall'avvocato Damiano Cantalupo, è stato ascoltato dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Salerno. "Papà era buono e cattivo", ha detto il ragazzo, che non ha negato. E ha raccontato che l'uomo picchiava spesso la moglie.

Adesso si attende la fissazione dell'interrogatorio dinanzi al gip. Successivamente si provvederà ad ascoltare la mamma Monica Milite ed il fratello ventenne che nelle prossime ore potrebbero avere un primo incontro con il loro legale di fiducia.I tre sono ritenuti responsabili di omicidio volontario aggravato anche dalla crudeltà dell'azione e di occultamento di cadavere.

Intanto è rientrato a Giffoni Valle Piana pure il primogenito di Ciro Palmieri e Monica Milite.