Ginnastica artistica: le Fate conquistano l’oro davanti a Gran Bretagna e Germania

Le Fate illuminano l'Olympiahalle di Monaco di Baviera e conquistano l'oro nella finale a squadre degli Europei 2022 di ginnastica artistica. A sedici anni di distanza dal trionfo di Volos 2006, l'Italia torna sul gradino più alto d'Europa e lo fa in maniera autoritaria, dopo una finale condotta sin dal primo esercizio. L'avversario diretto era rappresentato dalla Gran Bretagna, che però deve accontentarsi dell'argento. Bronzo per le padrone di casa tedesche.

Alice D'Amato, Asia D'Amato, Martina Maggio e Giorgia Villa sono state perfette e hanno totalizzato un punteggio totale di 165.163 davanti alla Gran Bretagna (161.164) e alla Germania (158.430).

Applausi per le atlete tedesche, stupore e standing ovation per la perfezione di quelle italiane che al termine delle quattro rotazioni hanno conquistato la medaglia d'oro. A mandare in tripudio gli spettatori teutonici anche il famoso tormentone 'Fliegerlied' ('So ein Schoener Tag' - 'una così bella giornata', la traduzione in italiano).