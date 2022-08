Gli elettori del Kansas rifiutano l'emendamento costituzionale statale anti-aborto

Gli elettori del Kansas hanno respinto martedì un emendamento costituzionale statale che avrebbe dichiarato che non esiste il diritto all'aborto, secondo le proiezioni di NBC News, ottenendo una vittoria per i difensori dei diritti dell'aborto nel primo referendum in tutto lo stato.

Intanto il Dipartimento di Giustizia Usa ha fatto causa all'Idaho per aver ristretto il diritto all'aborto negandolo anche alle donne in pericolo di vita. Il procuratore generale Merrick Garland ha spiegato, annunciando la causa, che la misura dello Stato, che dovrebbe entrare in vigore a fine mese, è incompatibile con una legge federale. Sono tanti gli Stati americani che hanno vietato o fortemente limitato il diritto all'interruzione di gravidanza dopo che la Corte Suprema ha ribaltato la storica sentenza Roe contro Wade che dal 1973 aveva legalizzato la procedura a livello nazionale.