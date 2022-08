Gran Bretagna: 115 mila operatori della Royal in sciopero. Si blocca il servizio postale

Più di 115.000 lavoratori della Royal Mail britannica hanno iniziato il primo dei quattro giorni di sciopero in una controversia salariale che il gruppo postale ha affermato avrebbe potuto causare notevoli interruzioni ai clienti. È l'ultima di una serie di interruzioni del lavoro che ha colpito la Gran Bretagna poiché i lavoratori chiedono di più salari di fronte a una crisi del costo della vita, con le bollette energetiche in aumento e l'inflazione prevista per superare il 13% entro la fine dell'anno.

"Lotteremo molto duramente qui per ottenere l'aumento di stipendio che i nostri membri meritano" queste le parole del segretario generale del sindacato dei lavoratori della comunicazione Dave Ward ha detto a Sky News.

La Royal Mail afferma di aver offerto un aumento salariale del 5,5% per i lavoratori di livello CWU, il più grande aumento degli ultimi anni. ha imposto un aumento salariale del 2% ai lavoratori e ha offerto un ulteriore 1,5% soggetto a modifiche nei termini e nelle condizioni. Il secolare servizio postale e di consegna britannico si è scusato con i suoi clienti per l’interruzione del servizio e ha detto di aver messo in atto piani di emergenza, ma non poteva sostituire completamente i doveri quotidiani del suo personale in prima linea.

Royal Mail ha avvertito all'inizio di questo mese che potrebbe registrare perdite per le sue attività nel Regno Unito, nell'anno fiscale 2022-23, se lo sciopero andrà avanti. Ulteriori giornate di sciopero sono previste per il 31 agosto, l'8 settembre e il 9 settembre. L'amministratore delegato di Royal Mail Simon Thompson ha affermato che l'azienda ha bisogno di cambiare le sue pratiche di lavoro anche perché ora consegna più pacchi che lettere e il mercato della consegna dei pacchi è molto competitivo. "Royal Mail è un'azienda che la società vuole che esista... ma abbiamo bisogno di questo cambiamento in modo da poterci trasformare in un'azienda competitiva e che possa prosperare", ha detto Thompson a BBC Radio. "Vogliamo pagare di più il nostro team. Più cambiamenti, più soldi in busta paga."