Groelandia, nuovo studio: scioglimento della calotta, il livello dei mari salirà di 25 centimetri

Lo scioglimento in atto della calotta glaciale della Groenlandia, farà aumentare il livello del mare globale di oltre 25 cm e questo "anche se il mondo intero smettesse di bruciare combustibili fossili oggi": così in uno studio dei ricercatori del National Geological Survey of Denmark and Groenlandia, pubblicato sulla rivista Nature climate change. Secondo i geologi - che hanno utilizzato un nuovo metodo comparativo - si prospetta uno scenario peggiore di quello che ci sarà, se le iniziative per contrastare il riscaldamento globale non andassero in porto.

Gli studiosi hanno esaminato due decenni di misurazioni per prevedere la perdita di ghiaccio dalla calotta glaciale della Groenlandia a causa del riscaldamento climatico. La nuova ricerca - che non individua un preciso range temporale per l'avvenimento - alza sensibilmente il livello di innalzamento dei mari previsto dagli scienziati fin'ora. Lo studio amplia la portata delle conseguenze del riscaldamento climatico sul clima e livelli dei mari, al di là delle prospettive di una riduzione dei combustibili fossili mondiale.