Guterres chiede la completa denuclearizzazione della Corea del Nord. Pyongyang: parole pericolose

La Corea del Nord ha criticato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, per le sue "parole pericolose" dopo aver chiesto la completa denuclearizzazione di Pyongyang durante una visita a Seoul.

Guterres ha espresso in Corea del Sud il suo "chiaro impegno" per la denuclearizzazione della Corea del Nord, definendola un "obiettivo fondamentale per portare pace, sicurezza e stabilita' all'intera regione".

I suoi commenti sono arrivati quando i funzionari statunitensi e sudcoreani sottolineano che il Nord si sta preparando per quello che sarebbe il suo settimo test nucleare. Ma il viceministro degli Esteri nordcoreano Kim Son Gyong critica duramente Guterres, accusandolo di "mostrare simpatia per le politiche ostili degli Stati Uniti".

"Posso solo esprimere il mio profondo rammarico per tali osservazioni del segretario generale delle Nazioni Unite, che mancano di imparzialità ed equità", ha affermato in una dichiarazione rilasciata dall'agenzia di stampa ufficiale KCNA.

Kim ha osservato che una "denuclearizzazione completa, verificabile e irreversibile" della Corea del Nord è “una violazione della sovranità” del Paese. "Consigliamo al segretario generale Guterres di fare attenzione quando usa parole e atti pericolosi come versare benzina sul fuoco",

ha aggiunto.