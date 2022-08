Saranno staccati i macchinari ai quali era attaccata Anne Heche, vittima di un gravissimo incidente d'auto, dopo che i suoi organi saranno stati donati. Lo riporta la Cnn.

L'attrice americana era già stata dichiarata morta poiché in California una persona è considerata deceduta una volta che viene constatata la morte cerebrale. Ma la famiglia, secondo le sue volontà, ha aspettato fino a quando non è stata trovata una persona compatibile per la donazione.