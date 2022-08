I Coldplay tornano in tour in Italia dopo 6 anni, doppio concerto

Due tappe in Italia per i Coldplay in Italia l'estate prossima, un atteso ritorno per i fan della band britannica che dopo il trionfale successo del tour europeo, ha annunciato per il 2023 le date di Napoli (il 21 giugno allo stadio Diego Armando Maradona) e Milano (il 25-26 Giugno a San Siro).

Si tratta di un ritorno dopo sei anni sui palchi italiani.

L'annuncio all'indomani della conclusione delle sei serate con il tutto esaurito al Wembley Stadium di Londra, nell'ambito dei live europei programmati per il loro "Music Of The Spheres World Tour" della prossima estate. Le date includono concerti in Portogallo, Spagna, Italia, Svizzera, Danimarca e Paesi Bassi, oltre a spettacoli nel Regno Unito a Manchester e Cardiff.

Dall'inizio del tour in Costa Rica - nel marzo scorso - la band ha venduto più di quattro milioni di biglietti per le date in America Latina, Nord America ed Europa.

(GettyImages) Coldplay, Chris Martin

Quella musica nata nei college londinesi

Il frontman Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman e Will Champion iniziano a suonare da ragazzi, galeotto sarà l'incontro di Martin con Buckland (il chitarrista) allo University College of London, quando si conoscono alla festa delle matricole e stringono subito amicizia fondando il gruppo: gli aneddoti sulla band ora di fama planetaria, raccontano che i ragazzi suonano nelle loro camere e nei corridoi della scuola. Il nome "Coldplay" nasce ufficialmente nel 1997. Dopo un’intensa gavetta, l'album del debutto nel 2000 con "Parachutes", poi 20 anni solo di successi.