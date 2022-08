I funerali di Darya Dugina. Il padre: "Non aveva paura. È morta per il popolo, per la Russia"

In Russia è il giorno dell'ultimo saluto a Darya Dugina, figlia di Alexander Dugin, morta nell'esplosione della sua auto in un attentato, sabato notte. La funzione commemorativa, a cui hanno partecipato centinaia di persone, secondo quanto riportato dalla Bbc, si tiene presso il Centro televisivo di Ostankino, dove molti partecipanti hanno portato mazzi di fiori. “È morta per il popolo, per la Russia”, ha commentato il padre. Il ritratto della giovane, in bianco e nero, è stato esposto sulla bara aperta. Seduti accanto, il padre e la madre vestiti di nero. “Non aveva paura - ha continuato il filosofo vicino a Putin -, le ultime parole che mi ha detto: ‘Mi sento un guerriero, un eroe. Voglio diventarlo, non aspiro ad un’altra sorte. Voglio essere con il mio popolo, con il mio Paese' ”.

Ieri il presidente russo ha firmato un decreto sull'assegnazione postuma dell'Ordine del Coraggio alla Dugina. Per l’ideologo vicino al capo del Cremlino, la morte della figlia è stata causata da “un atto di terrorismo del regime nazista ucraino” e ora, ha commentato ieri con un riferimento al conflitto in Ucraina, “abbiamo bisogno solo della vittoria”. Kiev nega ogni responsabilità Oleksii Danilov, segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell'Ucraina, ha sostenuto che l'uccisione di Darya Dugina è stata una “esecuzione perpetrata dai servizi segreti russi e l'Ucraina non ha nulla a che fare” con l'attentato che l'ha uccisa. Danilov, parlando ai microfoni della tv Channel 24, ha smentito le accuse di Mosca, che hanno puntato il dito contro Kiev. “Questa persona non ci importava davvero”, ha detto Danilov. “L'FSB (il Servizio federale per la sicurezza della Russia erede del KGB, ndr) è responsabile e ora diranno che è stato qualcuno dei nostri”, ha aggiunto il segretario del Consiglio di sicurezza ucraino. “Non siamo affatto coinvolti nell'esplosione che ha ucciso questa donna, è opera dei servizi segreti russi”, ha ribadito l'alto funzionario di Kiev.

Ria Novosti La presunta attentatrice della Dugina, secondo l'FSB