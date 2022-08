I fuoriprogramma nell'udienza del Papa: sviene una guardia svizzera e si avvicina un bimbo

Oggi all’udienza il Papa continua la catechesi sulla vecchiaia, la sua riflessione prende spunto da un brano dell'Antico Testamento, tratto dal Libro di Daniele. "La testimonianza degli anziani unisce le età della vita e le stesse dimensioni del tempo: passato, presente e futuro. Loro non sono solo la memoria ma il presente e anche la promessa. È doloroso, e dannoso, vedere che si concepiscono le età della vita come mondi separati, in competizione fra loro, che cercano di vivere ciascuno a spese dell'altro. Questo non va". Lo ha detto il Papa nell'udienza generale proseguendo le catechesi sulla vecchiaia.

"L'alleanza dei vecchi e dei bambini salverà la famiglia umana. Dove i bambini e i giovani parlano con i vecchi c'è il futuro. Potremmo, per favore, restituire ai bambini, che devono imparare a nascere, la tenera testimonianza di anziani che possiedono la saggezza del morire?", ha chiesto Papa Francesco.