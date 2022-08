I nomi delle stelle pronte a brillare per "Ballando"

Si aprono le danze, in tutti i sensi, per la prossima stagione di “Ballando con le stelle.” E' stato infatti svelato il cast di uno degli show tra i più longevi della Tv italiana che, a partire dall'8 ottobre e fino a Natale, sarà in onda ogni sabato su Rai 1.

Come in ogni edizione, la padrona di casa sarà Milly Carlucci, e i concorrenti del talent, saranno: Iva Zanicchi, Nino D'Angelo, Gabriel Garko, Enrico Montesano, Paola Barale, Marta Flavi, Luisella Costamagna, Giampiero Mughini, Rosanna Banfi, Alex Di Giorgio, Ema Stokholma, Alessandro Egger, Lorenzo Biagarelli.

Mentre ad osservare ogni esibizione performance e a dare il proprio voto, ci saranno: Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e Fabio Canino.