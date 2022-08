Identificati più di 5.700 militari russi che hanno perso la vita in Ucraina

‎I giornalisti sono stati in grado di rintracciare i dati sulla base di rapporti delle autorità locali, di media locali e nazionali e sulla scorta di informazioni fornite dai parenti dei morti. Nel loro lavoro, hanno notato come più recentemente i capi delle regioni russe parlino pubblicamente delle morti di personale militare con sempre maggiore frequenza. Gli autori del rapporto stimano che lista dovrebbe contenere circa il 40-60% in meno di nomi rispetto al numero effettivo dei militari che sono stati sepolti in Russia.‎

I giornalisti del servizio russo della Bbc, di Mediazona (media indipendente russo) e un gruppo di volontari sono riusciti a risalire e a pubblicare una serie di dati relativi ai decessi dei militari russi in Ucraina. Al 19 agosto, in particolare, sono stati in grado di confermare la morte di 5.701 persone.

‎Dei 5.701 militari russi identificati uccisi in Ucraina, 966 (17%) erano ufficiali. I giovani ufficiali rappresentano la maggior parte delle vittime. Tra i deceduti anche 4 generali e 34 colonnelli.

In base al rapporto si è potuta stilare anche una (parziale) geografia della provenienza dei soldati russi impegnati in Ucraina. Dalle regioni periferiche (come già ampiamente supposto) sembrano arrivare la maggior parte dei militari e quindi anche dei decessi. Nella lista compaiono 270 soldati decessi provenienti dal Daghestan (una provincia del Sud al confine tra Georgia e Azerbaigian), 245 dalla Buriazia (in Siberia al confine con la Mongolia) e 206 dalla sola città di Krasnodar (non lontana dal confine ucraino). Spicca il confronto con i decessi provenienti da Mosca, solo 14 persone, quando la capitale rappresenta quasi il 9% di tutta la popolazione russa.‎

‎Fanti e paracadutisti si classificano al primo posto in termini di perdite. La categoria in più rapida crescita rimane quella descritta dai funzionari russi come "volontari". Secondo la Bbc, tra i morti anche 66 piloti militari.

Fonti delle forze armate ucraine stimano che sul territorio ucraino avrebbero perso la vita circa 44.000 soldati russi.

Secondo il Pentagono la Russia, ai primi di agosto, avrebbe perso tra i 70.000 e gli 80.000 dei militari in servizio, ma in questa cifra vengono inclusi i feriti.