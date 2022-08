Il Carso torna a bruciare. Fiamme a Duino. Interrotte autostrada e ferrovia

L'estendersi delle fiamme ha reso necessaria la chiusura di un tratto della A4 e della ferrovia Trieste-Venezia.

Il personale della concessionaria autostradale ha fatto defluire i mezzi in sosta dall'area di servizio Duino Nord e interdetto l'entrata. Visto l'avanzare del fuoco ai lati dell'autostrada e la scarsa visibilità causata dal fumo, Autovie - per garantire la sicurezza degli utenti della strada - ha proceduto a chiudere il tratto tra Sistiana e Monfalcone in direzione Venezia. In direzione opposta (Trieste) il traffico viene fatto momentaneamente defluire verso Monfalcone. In via precauzionale è stata anche sospesa la circolazione dei treni tra Trieste e Monfalcone.

L'incendio sta causando gravi disagi alla circolazione stradale, aggravando una situazione oggi già critica perché da bollino nero per l'auto numero di veicoli di turisti che dal Nord Europa sono diretti al mare, in Slovenia e soprattutto in Croazia.

Solitamente Trieste è proprio uno dei luoghi privilegiati di passaggio per chi è diretto a quelle destinazioni e proviene da Austria, Germania o più a Nord ancora. C'è da considerare inoltre che località come Sistiana e Duino sono mete balneari per molti triestini e per turisti del Friuli Venezia Giulia e provenienti dall'estero, dunque molto affollate in questi giorni.

Sulla zona stanno operando due elicotteri; il Canadair previsto è decollato da Genova poco fa e dovrebbe giungere sul posto a breve.