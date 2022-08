Dl Aiuti bis, Draghi: sostegno di dimensioni straordinarie

"Un altro provvedimento di sostegno per le famiglie, di protezione per quelle più vulnerabili, di aiuti alle imprese, di proporzioni straordinarie". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa dopo la riunione del Consiglio dei ministri.

Un Cdm terminato dopo circa due ore e mezzo, che ha dato il disco verde al dl aiuti bis.

Un provvedimento, di circa 41 articoli, "depotenziato" rispetto a quello previsto prima della crisi di governo ma che comunque potrà contare su una dotazione da oltre 14 miliardi di euro di cui circa la metà dedicati alla proroga degli interventi su bollette e carburanti. Per l'anticipo di tre mesi della rivalutazione del 2% delle pensioni ad ottobre sono previsti nel decreto circa 2,38 miliardi. Sul capitolo energia vengono stanziati 3,37 miliardi per la conferma del credito imposta a favore delle imprese sul 25% delle spese sostenute nel 3 trimestre per l'acquisto di elettricità e gas. Altri 2,75 miliardi sono dedicati al taglio degli oneri di sistema anche per il quarto trimestre sulle bollette di elettricità e gas cui si aggiungono 800 milioni per la conferma della riduzione dell'Iva sul gas anche per gli ultimi tre mesi dell'anno. Arriva anche la proroga di un mese, fino al 20 settembre prossimo, dello sconto di 30 centesimi sulle accise dei carburanti che scade il 21 agosto per un onere di 1.042 milioni di euro. Arriva fino ad un miliardo di euro per il rafforzamento patrimoniale di Ilva. La norma, modificando il dl 142 del 2019, stabilisce che Invitalia è "autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale o diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento soci in conto aumento di capitale, ulteriori rispetto a quelli previsti ai precedenti periodi e sino all'importo complessivamente non superiore a 1.000.000.000 euro". Tra le altre misure del decreto ci sono lo stanziamento di 101 milioni per la proroga del bonus trasporti e un intervento di 200 milioni di euro per le imprese agricole colpite dalla siccità. Lo stato di emergenza per siccità potrà infatti essere dichiarato anche preventivamente “qualora, sulla base delle informazioni e dei dati, anche climatologici, disponibili e delle analisi prodotte dalle Autorità di bacino distrettuali e dai centri di competenza, sia possibile prevedere che lo scenario in atto possa evolvere in una condizione emergenziale”.

Previsti 400 milioni per Comuni ed enti locali per far fronte al caro energia. Nel dettaglio, vengono stanziati per l’anno 2022 350 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.

Visto il grande quantitativo di domande arrivate, il governo rafforza il Bonus psicologo. Cinque milioni di euro in più per il voucher da spendere per la propria salute mentale, con uno stanziamento per quest’anno che passa quindi da 10 a 15 milioni di euro.

Nessun accordo è stato raggiunto invece in Senato per approvare la delega fiscale. I lavori di palazzo Madama, concluso il ddl sulla giustizia tributaria, sono rinviati al 6 settembre quando potrebbe essere convocata una nuova capigruppo. Rinviati a settembre, insieme alla delega fiscale, anche i ddl sull’ergastolo ostativo (voluto dal M5s) e sull’equo compenso (sostenuto da FdI).

Le reazioni

"Con 200 milioni di euro nel fondo di solidarietà nazionale arrivano le prime risorse per aiutare le aziende agricole contro gli effetti della siccità in Italia mentre per il caro carburanti è importante l'estensione del credito d'imposta sull'acquisto di gasolio per i trattori e degli altri macchinari necessari al lavoro in campi e stalle e alle barche per la pesca per garantire le produzione agroalimentare nazionale in un momento difficile per l'agricoltura nazionale stretta fra i danni dei cambiamenti climatici e gli effetti della guerra in Ucraina su materie prime ed energia". Così la Coldiretti commentando le decisioni adottate nell'ultimo consiglio dei Ministri con l'approvazione delle misure del decreto legge Aiuti Bis "che rappresenta un altro importante intervento del Governo Draghi per il sostegno a imprese e famiglie".