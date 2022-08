Sarà il democratico Crist a sfidare il governatore repubblicano della Florida DeSantis

Sarà il democratico Charlie Crist a sfidare il repubblicano Ron DeSantis alle prossime elezioni per eleggere il governatore della Florida. Crist ha sconfitto Nikki Fried alle primarie di partito che si sono svolte oggi. Già governatore nel 2006 ma con i repubblicani, Crist, 66 anni, avvocato, aveva poi corso per il Senato come indipendente nel 2018, battuto da Marco Rubio. Nel 2014 aveva riprovato a guidare la Florida da governatore ma era stato sconfitto dal senatore Rick Scott. Infine nel 2016 era riuscito a farsi eleggere alla Camera.

Crist, forte dell'appoggio della Speaker (presidente) della Camera Nancy Pelosi, si è presentato agli elettori come un candidato non divisivo ma non ha risparmiato parole dure contro DeSantis, definendolo con il Guardian un "aspirante dittatore barbaro". Ron DeSantis è considerato uno dei possibili candidati repubblicani alla Casa Bianca nel 2024.