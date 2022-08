Omicidio di Alessandra Matteuzzi: chiesto il carcere per l'ex compagno. Procura: fatto il possibile

Il pm Domenico Ambrosino ha chiesto la convalida dell’arresto e la custodia cautelare in carcere per Giovanni Padovani, il 27enne accusato di omicidio aggravato dallo stalking nei confronti dell’ex compagna Alessandra Matteuzzi, 56 anni, uccisa a martellate martedì sera in via dell’Arcoveggio a Bologna.

La vittima a luglio aveva già denunciato Padovani per stalking.

L’udienza è stata fissata davanti al Gip Andrea Salvatore Romito per domani mattina, l'indagato è difeso dall'avvocato Enrico Buono.

In mattinata è stato conferito al medico legale Guido Pelletti l’incarico per l’autopsia sul corpo della vittima, esame che comincerà domani pomeriggio. La difesa ha nominato come consulente di parte Giuseppe Fortuni.

Intanto in merito al femminicidio di Alessandra Matteuzzi, la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, attraverso il suo Gabinetto, ha chiesto agli uffici dell’ispettorato di “svolgere con urgenza i necessari accertamenti preliminari, formulando, all’esito, valutazioni e proposte”. Un’iniziativa presa a fronte delle ricostruzioni di stampa sull’omicidio di Bologna.

Il procuratore di Bologna: fatto ciò che potevamo

"In questa vicenda non si può affatto parlare di malagiustizia, poiché la denuncia è stata raccolta ed è pervenuta nel nostro ufficio a fine luglio e il 1° agosto è stata immediatamente iscritta e subito sono state attivate delle indagini che non potevano concludersi prima del 29 agosto, perché alcune persone da sentire erano in ferie. Noi, quello che potevamo fare, lo abbiamo fatto". Lo ha dichiarato, al GR1 Rai, il procuratore capo di Bologna, Giuseppe Amato, a seguito del femminicidio di Alessandra Matteuzzi. Secondo quanto ricostruito ieri e confermato dalla sorella della vittima, la donna aveva denunciato il comportamento dell'ex partner, che da qualche mese risultava ossessivo. Secondo quanto riferito da Amato, in questa circostanza, "non emergevano situazioni a rischio di violenza, ma era la tipica condotta di stalkeraggio molesto".

Mazzi di fiori sul luogo del delitto

In mattinata mazzi di fiori sono stati portati da vicini e conoscenti all’ingresso del palazzo di via dell'Arcoveggio dove abitava la vittima.

‘Per la famiglia Matteuzzi’ si leggeva nel biglietto che accompagnava uno dei mazzi. Il piccolo portico dove, martedì sera, è avvenuto l’omicidio è stato nel frattempo ripulito dalle macchie di sangue, rimaste a terra fino a ieri.

Manca ancora la panchina sulla quale la donna è stata massacrata, a botte e martellate, e che era stata rimossa dalla polizia subito dopo il fatto.