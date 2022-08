Il Financial Times avverte: "Fondi speculativi lanciano l'assalto ai titoli di Stato italiani"

I fondi speculativi, in inglese “hedge fund”, hanno schierato la più grande scommessa contro i titoli di Stato italiani dalla crisi finanziaria globale del 2008. Le cause risiedono nella turbolenta situazione politica a Palazzo Chigi e nelle conseguenti crescenti preoccupazioni dei mercati, ma soprattutto nella dipendenza dello Stivale d'Europa dalle importazioni di gas russo. Lo scrive il FT.

Secondo i dati di S&P Global Market Intelligence raccolti dall'autorevole quotidiano britannico, il valore totale delle obbligazioni italiane prese in prestito dagli investitori per scommettere su un calo dei prezzi ha raggiunto questo mese, il livello più alto da gennaio 2008, arrivando a oltre 39 miliardi di euro. Scommettere contro il debito italiano è stato in precedenza uno scambio altamente redditizio per gli hedge fund a causa dell'incertezza politica di lunga data e dei timori sui 2,3 trilioni di euro di titoli di Stato in circolazione nel paese.

La corsa degli investitori a scommettere contro l'Italia arriva mentre il paese deve far fronte a crescenti venti contrari economici dall'aumento dei prezzi del gas naturale europeo provocato dai tagli alle forniture della Russia e da un clima politico teso con le elezioni che incombono a settembre.

L'Italia "È il paese più esposto in termini di ciò che accade ai prezzi del gas e la politica è impegnativa", ha affermato Mark Dowding, chief investment officer di BlueBay Asset Management, che gestisce circa 106 miliardi di dollari di asset. Sta vendendo allo scoperto obbligazioni italiane a 10 anni utilizzando derivati ​​noti come futures.

Il mese scorso il FMI ha avvertito che un embargo russo sul gas avrebbe portato a una contrazione economica di oltre il 5% in Italia e in altri tre paesi, a meno che altre nazioni non condividessero le proprie forniture. L'Italia è inoltre considerata dagli investitori tra i Paesi più vulnerabili dopo la decisione della Banca Centrale Europea di allentare i suoi programmi di stimolo alzando i tassi di interesse e bloccando gli acquisti di obbligazioni che hanno sostenuto il vasto mercato del debito del Paese.

“Un periodo di relativa calma politica, inaugurato dalla nomina di Mario Draghi a primo ministro nel febbraio 2021, è andato in frantumi nel luglio di quest'anno quando l'ex capo della BCE si è dimesso e la sua amministrazione della coalizione di unità nazionale è andata in pezzi”, scrive il quotidiano. “Le elezioni anticipate sono ora fissate per settembre, con la leader nazionalista Giorgia Meloni considerata la favorita per diventare il prossimo presidente del Consiglio. Mercoledì (al meeting di Rimini ndr), Draghi ha invitato i partiti in competizione alle elezioni a rispettare gli impegni di riforma finanziaria dell'Italia”.

Anche se i partiti euroscettici all'interno della coalizione di destra, che secondo i sondaggi potrebbero assicurarsi fino alla metà dei voti il ​​25 settembre, hanno segnalato che potrebbero rivedere i dettagli del piano di ripresa dell'Italia da 200 miliardi di euro finanziato dall'UE e le altre riforme con nuove regole.

"La credibilità interna va di pari passo con la credibilità internazionale", ha affermato ieri Draghi al meeting di Rimini.