Il gas vola e le borse scendono

In evidenza sui mercati il nuovo balzo del gas: +15% rispetto a venerdì, con il prezzo del future di ottobre scambiato sul mercato di Amsterdam a 283,5 euro al megawattora, dopo aver toccato i 295 euro alle 15. E' la conseguenza della notizia di venerdì scorso sulla chiusura da parte della Russia per manutenzione del gasdotto Nord Stream 1 fino al 2 settembre. E' sui massimi anche il prezzo dell'energia elettrica, che in Germania ha superato i 700 euro al megawattora.

Scende invece invece il prezzo del petrolio, per i timori di recessione a livello globale. Il Brent del mare del Nord è scambiato a 95,7 dollari al barile, -1%; stessa discesa per il Wti americano, a quota 89,6 dollari.

Non è bastato a cambiare verso al prezzo del gas la scoperta di un importante giacimento da parte dell'Eni a 160 chilometri al largo di Cipro, nel pozzo Cronos-1. Eni è una delle poche società che non scende in borsa oggi, +1,61%, miglior titolo sul Ftse Mib dopo Recordati, +1,66%.

Per l'indice Ftse Mib di Milano la giornata si chiude con un calo dell'1,64%, poco meglio di Parigi, -1,80%. Francorforte -2,32%, meglio Londra, -0,22%.

Male anche le borse americane, che la scorsa settimana hanno chiuso in ribasso dopo, tuttavia, quattro settimane consecutive di rialzi. Questa settimana l'attesa è per i dati Pmi sulla manifattura e i servizi, dall'Europa agli Stati Uniti al Giappone, martedì. E per il vertice dei banchieri centrali di Jackson Hole, in Wyoming, negli Stati Uniti, dove venerdì parlerà il governatore della Fed, Jerome Powell.