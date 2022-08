Il grande volley è pronto a scendere in campo: al via il Mondiale maschile - Il programma

Il Grande volley è pronto a scendere in campo. La Polonia sarà la Nazionale da battere: arriva dalla vittoria di due mondiali consecutivi. È una squadra forte, guidata dal serbo Nikola Grbic, ex coach di Perugia, che però non potrà contare sul fuoriclasse cubano, ora naturalizzato polacco, Wilfredo Leon, ancora in via di recupero dopo l'intervento al tendine rotuleo.

Il Mondiale si giocherà in Slovenia e Polonia, sarà il più corto di sempre: in sole sette partite si può volare in finale.

Il via a Lubiana domani il 26 agosto, ore 11, con la supersfida, come nella finale del 2010, tra il Brasile di Bruno e la Cuba di Simon, due delle stelle del campionato italiano di Superlega.

Il Brasile è tra le candidate ad una medaglia, Cuba è tra le outsider dopo la vittoria della Coppa Panamericana e la conquista della fascia alta di VNL.

Attenzione però anche agli Stati Uniti degli italiani Aaron Russel e Micah Christenson e occhio alla Francia campione olimpica allenata da Andrea Giani e zeppa di fuoriclasse, tra tutti lo schiacciatore che gioca a Modena Earvin Ngpeth.

Poi c'è l’Italia, Nazionale campione d’Europa, spinta da giovani talenti che vanno da Giannelli a Michieletto, da Lavia a Balaso, fino al mancino Romanò, in un roster in larga parte confermato dal ct Ferdinando de Giorgi dopo la vittoria europea, soprattutto per dare continuità fino alla prossima olimpiade in Francia.

Quella di De Giorgi è una Nazionale delle grandi doti che ha nell’unione del gruppo la vera forza. Spensieratezza, sacrificio, talento, divertimento... tutto questo è la “Bella Italia” che vorrà stupire ancora.

La Nazionale esordirà il 27 agosto alle 21.05 su contro il Canada. Nel girone dell’Italia anche Cina e Turchia.