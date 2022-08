"Via in 60 minuti": il leader sciita al-Sadr ordina ai suoi di ritirarsi dopo i violenti scontri

Dopo ore di violenta guerriglia a Baghdad e la morte di almeno 30 persone, il potente leader sciita Moqtada al-Sadr, vincitore delle ultime elezioni, ha ordinato ai suoi sostenitori di mettere fine agli scontri con le forze sciite rivali e l'esercito iracheno, in un intervento televisivo lanciato dalla città centrale di Najaf. "Indipendentemente da chi ha iniziato, se questa rivoluzione comprende violenze e uccisioni, allora non è una rivoluzione come prima cosa e non dirò più che lo è", ha affermato nel corso di una conferenza stampa.

Al-Sadr ha poi difeso gli ex paramilitari iraniani integrati nelle forze irachene, sostenendo che non hanno nulla a che fare con le violenze scoppiate. Poi ha lanciato l'appello per il ritiro dei suoi sostenitori dalla Zona verde: "Credo ancora che il partito (sadrista) sia disciplinato e obbediente. Questo è il motivo per cui se in 60 minuti non vi ritirate (dalla Green Zone, ndr) anche dal sit-in fuori dal parlamento, allora vi rinnegherò assieme al mio partito", ha ammonito il leader sciita.

I manifestanti che non si vedevano così violenti da molto, hanno sfondato la Green Zone, arrivando a minacciare la sede dell'Ambasciata americana, mentre il ministro degli Affari esteri olandese ha ordinato l'evacuazione del personale. Forse l'appello del segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, "alla calma e alla moderazione" e l'esortazione a tutti gli attori interessati a prendere provvedimenti immediati per ridurre l'escalation della situazione ed evitare qualsiasi violenza" non è rimasto inascoltato. Appello che avveniva mentre Iran e Kuwait chiudevano le proprie frontiere.