Il Milan fermato sul pari dal Sassuolo: a Reggio Emilia finisce senza reti

I campioni d'Italia non vanno oltre lo 0-0 a Reggio Emilia contro il Sassuolo e anzi devono ringraziare il proprio portiere che, nel primo tempo, ha parato un calcio di rigore di Berardi. L'attaccante neroverde nella ripresa è uscito per un brutto infortunio.

L'iniziativa del gioco è subito del Milan con Leao che al 12' approfitta di un appoggio sbagliato di Berardi per involarsi verso la porta del Sassuolo: la sua conclusione però è imprecisa. Al 21' la possibile svolta: Kyriakoupolos entra in area, Florenzi e Saelemaekers lo affrontano, secondo Ayroldi, in modo scorretto. Rigore dopo il consulto al Var. Sul dischetto va Berardi ma Maignan para.

Nella ripresa al 10' l'infortunio a Berardi che non si riprende da uno scontro di gioco ed è costretto ad uscire sostituito da Defrel. Al 12' tre cambi nel Milan nel tentativo di migliorare la manovra offensiva e cercare la rete. Al 25' è decisivo Harroui che 'mura' Leao in posizione favorevole.

Nel finale al 90' Florenzi è costretto ad uscire per problemi muscolari lasciando così i suoi in dieci avendo Pioli esaurito i suoi cambi, mentre al 4' di recupero Leao conferma la sua serata no calciando debole su Consigli. Al 95' Defrel ha la palla giusta ma calibra male l'assist per Rogerio. Ayroldi prolunga fino a 8 minuti di recupero, ma il risultato non cambia.

Tabellino

Sassuolo (4-3-3) Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi (24' st Harroui), Lopez, Thorstvedt (24' st Henrique); Berardi (7' st Defrel), Pinamonti (39' st Alvarez) ,

Kyriakopoulos (39' s.t. Marchizza). (25 Pegolo, 64 Russo, 5 Ayhan, 11 Alvarez, 14 Obiang, 35 D'Andrea, 44 Tressoldi) All.: Dionisi.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer (34' st Kalulu) , Tomori, Hernandez; Pobega (12' st Tonali), Bennacer; Saelemaekers (dal 12' st Messias), Diaz (12' st De Ketelaere),

Leao; Giroud (27' st Adli). (1 Tatarusanu, 83 Mirante, 2 Calabria, 5 Ballo, 14 Bakayoko, 46 Gabbia). All.: Pioli.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta

Angoli: 8-3 per il Milan.

Recupero: 2' e 7'

Ammoniti: Theo Hernandez, Saelemaekers, Frattesi, Ferrari,

Alvarez, Defrel, per gioco scorretto, Lopez per proteste

Spettatori:18.053