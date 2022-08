Il Milan vince 2-0 sul Bologna e aggancia la vetta

Davanti a 70 mila spettatori accorsi a San Siro e trascinato dal giovane talento De Ketelaere, il Milan batte 2-0 il Bologna e raggiuge Roma, Lazio e Torino, tutte in testa alla classifica con 7 punti. Un assist del belga ha consentito dopo 20 minuti a Leao di firmare il suo primo gol stagionale. Poi nella ripresa a chiudere la partita è una mezza rovesciata di Giroud.

I rossoneri iniziano subito con un pressing molto alto che costringe il Bologna ad uscire con fatica palla al piede. Il Bologna alza leggermente il baricentro della linea difensiva. Nei primi minuti, Barrow calcia di prima intenzione su sponda di Arnautovic, il pallone finisce di poco alto sopra la traversa. Il Milan aumenta però il pressing e mette in difficoltà i rossoblù, finché al 21' De Ketelaere ruba palla, scatta e serve Leao, che, da sinistra, batte sul primo palo e supera Skorupski. Trovato il vantaggio, la squadra di Pioli va vicina al bis prima con Kalulu, che corre palla al piede per tutto il campo ma non passa il portiere rossoblu, poi con due occasioni mancate da Giroud e ancora Leao. Il gol del 2-0 arriverà dopo un quarto d'ora dall'inizio della ripresa: Calabria salta Cambiaso e cambia gioco su Leao. Il portoghese offre un preciso assist a Giroud che trova la porta con una sforbiciata a due passi dal portiere felsineo. Ci sarà ancora tempo per un acuto di Sansone, che al 68' manca di poco il 2-1 rossoblù, e per la parata con la quale Skorupski nega il 3-0 ad Adli. Per i milanesi è il diciannovesimo risultato utile consecutivo (compreso lo scorso campionato) e la prima partita stagionale senza subire gol.

"Sono contentissimo di Messias e Saelemaekers. Abbiamo degli equilibri nostri che richiedono che l'esterno cerchi di essere pericoloso ma che faccia un lavoro sporco. Bisogna essere sempre equilibrati, a destra mi sento a posto con i giocatori che ho. Oggi il Bologna ha provato ad essere aggressivo ma noi abbiamo trovato le soluzioni", ha commentato il ct rossonero Stefano Pioli. L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha invece detto: "Abbiamo fatto una buona gara, sofferto le loro ripartenze ma si sa che quando sbagli queste squadre ti puniscono. Abbiamo attaccato poco la profondità e ci siamo resi poco pericolosi. Gli errori ci stanno e quando sbagli certi passaggi ti puniscono".

Spezia - Sassuolo 2-2

Gol e molto spettacolo nel match tra i liguri e gli emiliani. Di Frattesi e Pinamonti le reti dei neroverdi; mentre i liguri vanno in gol con Bastoni e con Nzola (su rigore). Entrambe salgono così a quattro punti in classifica. Dei padroni di casa il primo squillo con una girata di Nzola che termina alta. Prova a rispondere il Sassuolo, soprattutto grazie agli spunti di Kyriakopoulos. Ed è proprio il numero 77 a realizzare l'assist per il vantaggio firmato da Frattesi, un cross dalla sinistra che il centrocampista romano, completamente solo in area, insacca di testa. Arriva poco dopo la risposta dello Spezia: Reca mette in mezzo un pallone intercettato da Erlic. Sulla respinta si avventa Bastoni, la cui conclusione, sporca ma precisa, batte Consigli. Il primo tempo si chiude con il sorpasso dello Spezia, su calcio di rigore, provocato da una gomitata di Ferrari su Hristov. Dal dischetto Nzola riporta avanti i suoi prima dell'intervallo. Dopo cinque minuti dall'inizio della ripresa arriva il pari del Sassuolo: Caldara e Dragowski non si capiscono, la palla sfila davanti ai due e ad approfittarne è Pinamonti, che a porta vuota insacca per il 2-2. Nel resto della ripresa sono soprattutto i neroverdi a spingere ma alla fine non trovano la rete.

I tabellini

Milan-Bologna 2-0 (1-0)

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori (38' st Gabbia), Hernández (30' st Ballo-Touré); Bennacer (16' st Adli), Tonali; Messias (16' st Saelemaekers), De Ketelaere (16' st Pobega), Leão; Giroud (83 Mirante, 1 Tătăruşanu, 25 Florenzi, 24 Kjær; 14 Bakayoko, 10 Díaz, 27 Origi, 12 Rebić). All.: Pioli.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel (29' st Bonifazi), Lucumí; Kasius, Vignato (17' st Soriano), Schouten (39' st Ferguson), Domínguez (17' st Aebischer), Cambiaso; Arnautović, Barrow (17' st Sansone).

(23 Bagnolini, 1 Bardi; 66 Amey, 3 Angeli, 29 De Silvestri, 22 Lykogiannīs, 92 Mbaye, 4 Sosa, 82 Urbanski; 18 Raimondo). All.

Mihajlović.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo Reti: nel pt 21' Leao, nel st 13' Giroud Angoli: 5-1 per il Milan.

Recupero: 1' e 3' Ammoniti: Schouten, Calabria, Adli per gioco falloso Spettatori: 70.430

Spezia Sassuolo 2-2 (2-1).

Spezia (3-5-2): Dragowski, Hristov (1' st Caldara), Kiwior, Nikolaou, Gyasi, Agudelo (21' st Verde), Bourabia (21' st Ekdal), Bastoni (32' st Sala), Reca, Strelec (13' st Kovalenko), Nzola. (1 Zoet, 40 Zovko, 2 Holm, 16 Beck, 17 Podgoreanu, 28 Ellertsson, 89 Sanca). All.: Gotti.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio;

Frattesi (23' st Thorstvedt), Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Pinamonti (32' st Defrel), Kyriakopoulos (32' st Ceide). (25 Pegolo, 64 Russo, 3 Marchizza, 5 Ayhan, 8 Harroui, 11 Alvarez, 14 Obiang, 44 Tressoldi). All.: Dionisi.

Arbitro: Cosso di Reggio Calabria.

Reti: nel pt 27' Frattesi, 30' Bastoni, 49' Nzola (rigore); nel st 5' Pinamonti.

Angoli: 6-2 per il Sassuolo Recupero: 1' e 4'.

Espulsi: Ekdal al 36' st per somma di ammonizioni Ammoniti: Ferrari per gioco falloso.

Spettatori: 6.500.