Il mondo della lirica protagonista a “Di là dal fiume”, tra centro e periferia di Roma

Dal 27 agosto, la quinta edizione del festival organizzato da Teatroinscatola. Fra luoghi insoliti e spazi urbani, tredici appuntamenti con visita ai laboratori di scene e costumi, ai magazzini dell’attrezzeria scenica. Omaggio al Rossini e al Mozart di Gianini e Luzzati, passando per lo spettacolo Il piccolo Verdi

Prende il via il 27 agosto “Di là dal fiume”, festival inserito nell’Estate Romana e organizzato fin dal suo nascere dall’associazione culturale Teatroinscatola, interamente a ingresso gratuito. Giunto alla quinta edizione e in programma fino al 4 settembre, la kermesse si dislocherà, dal centro alla periferia, in diversi spazi della Capitale, alcuni insoliti e di grande fascino, aperti eccezionalmente al pubblico. Tema di quest’anno sarà l’opera lirica in tutte le sue sfaccettature: tredici appuntamenti fra incontri, installazioni, presentazioni di libri, mostre, visite guidate, per ripercorrere il variegato e complesso mondo di quest’arte. Dall’omaggio a Gianini e Luzzati e ai loro cortometraggi di animazione dedicati all’opera lirica, alle visite ai laboratori di scenografia del Teatro dell’Opera, l’attrezzeria Rancati, il Teatro di Documenti, passando per spettacoli dedicati ai più piccoli, e l’originale mostra “Scatole magiche, teatri senza palcoscenico” presso la galleria Embrice di Carlo Severati, un’occasione per incontrare alcuni dei collaboratori, vecchi e nuovi, coi quali si festeggeranno i diciotto anni di Teatroinscatola.

“La ‘sfida’ del festival – racconta Lorenzo Ciccarelli direttore di Teatroinscatola – è quella di portare in spazi ordinari eventi di qualità, nell’idea di fondo che il riuso di strade, edifici, piazze e aree della città mediante l’interazione con le arti possa creare inediti luoghi di relazione, dove la fruizione dell’evento da parte dello spettatore è spesso casuale”.

Il Festival sarà presentato, in un modo inedito al mercato rionale di Testaccio, con la collaborazione degli studenti del Conservatorio di Frosinone (27/8), mentre alla Città dell’Altra Economia (sempre a Testaccio) il 29 agosto arriva l’imperdibile spettacolo Il piccolo Verdi, prodotto dal Teatro Regio di Parma, di una straordinaria compagnia diretta da Patrizio Dall’Argine. Da un elegante teatrino, i burattini di Patrizio Dall’Argine e Veronica Ambrosini raccontano l’infanzia di Giuseppe Verdi e, sulle note di un pianoforte, accompagnano i piccoli spettatori in atmosfere che evocano i segreti delle sue terre. Musica e animazione li avvolgono come le suggestive e fascinose nebbie della Bassa, mescolando sogno e realtà.

Grazie alla collaborazione con Casa Luzzati e all’interessamento di Carla Rezza Gianini, presso il “T”, spazio polifunzionale a ponte Testaccio, il Festival organizza cinque pomeriggi nei quali sarà possibile visitare l’installazione (dal 27 al 31/8) dedicata a quei capolavori che furono i cortometraggi di animazione che i due artisti realizzarono su alcune celebri opere: L’italiana in Algeri, Il flauto magico, La gazza ladra, Pulcinella, omaggio a Rossini.

Si potranno visitare l’Attrezzeria Rancati (a Roma Est, in prossimità del GRA, il 2 settembre) e i Laboratori scenografici del Teatro dell’Opera in via dei Cerchi, nell’ex pastificio Pantanella. Infine, il Teatro di Documenti, nel cuore del quartiere Testaccio, che ospita anche la mostra Salvatore Vendittelli scenografo; gli anni ’50, tra pop e concettuale dedicata ad alcuni lavori del Vendittelli, pittore e scultore, scenografo di Carmelo Bene dal 1961 al 1971 (2-4/9). “Scatole magiche, teatri senza palcoscenico” è la mostra che verrà allestita dal 30 agosto al 4 settembre, presso lo Spazio Embrice, galleria ricavata da una ex merceria alla Garbatella, dedicata ai teatri mobili e alle architetture temporanee.

Il festival si conclude infine il 4 settembre, al Teatro dei Contrari in viale dei Quattro Venti, a Monteverde, con la presentazione del libro Storia dell’Opera lirica di Roberta Pedrotti (Odoya, 2019). La musicologa guida il lettore alla scoperta del mondo del melodramma, della sua storia e dei suoi protagonisti, ma anche dei suoi codici, dei suoi segreti, delle sue tradizioni e dei suoi nuovi orizzonti nel mondo contemporaneo.