Il Papa a L'Aquila ai familiari delle vittime del sisma: "La rinascita è un dono"

Papa Francesco in visita all'Aquila per la 728a edizione della Perdonanza celestiniana. Alle 10 la Santa messa con l'apertura della Porta Santa. Subito il saluto ai familiari delle vittime del terremoto: "Jemonnanzi!" (Andiamo avanti). "Voi, gente aquilana,avete dimostrato un carattere resiliente. Radicato nella vostra tradizione cristiana e civica, ha consentito di reggere l'urto del sisma e di avviare subito il lavoro coraggioso e paziente di ricostruzione", ha detto Papa Francesco.

Per visitare in sicurezza il Duomo dell'Aquila, retto da ponteggi e non ancora agibile dopo il terremoto, il Pontefice ha indossato un caschetto di sicurezza che gli è stato dato dai vigili del fuoco.

“Rinascita dono della Grazia”

Il Papa chiede per la ricostruzione post-terremoto all'Aquila "collaborazione", "sinergia" ed "un impegno lungimirante". "La rinascita personale e collettiva è dono della Grazia ed è anche frutto dell'impegno di ciascuno e di tutti. E' fondamentale attivare - così il pontefice - e rafforzare la collaborazione organica, in sinergia, delle istituzioni e degli organismi associativi: una concordia laboriosa, un impegno lungimirante perché stiamo lavorando per i figli, per i nipoti,per il futuro". Serve l'impegno di "tutti, tutti insieme,sottolineare questo, tutti insieme".