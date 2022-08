In vacanza con la famiglia in Germania muore a sette anni schiacciata da una statua

Tragedia a Monaco di Baviera. Una bambina di sette anni è morta schiacciata da una statua in un giardino dell'albergo nel quale la piccola stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza assieme alla famiglia. L’episodio si è verificato sotto gli occhi del padre, Michele Trematerra.

I genitori della piccola vittima in questo momento si trovano ancora in Germania per tutti gli adempimenti di rito. Le autorità di polizia locali e la magistratura bavarese, intervenute sul luogo dell’incidente assieme ai sanitari, li hanno ascoltati a lungo assieme ai responsabili dell’albergo. Indagini sono state aperte sulla dinamica dell'incidente.