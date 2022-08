Incendi: ancora numerosi episodi in tutta Italia, dalla Toscana (la più colpita) alla Sicilia

I Vigili del fuoco del comando di Siena, con il personale del distaccamento di Poggibonsi, sono intervenuti intorno alle ore 15 nel comune di Poggibonsi (in provincia di Siena) in località Campotatti, per un incendio di sterpaglie, nelle vicinanze di abitazioni, orti e campi. In supporto è stato richiesto l'intervento dell'elicottero Drago del reparto volo di Arezzo e della squadra del distaccamento di Castelfiorentino del comando di Firenze. L'incendio è sotto controllo e sono in corso le operazioni di minuto spegnimento e di bonifica.

I Vigili del fuoco del comando di Livorno stanno intervenendo dalle ore 11:15 nel comune di Collesalvetti (Livorno) sulla Strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno all'altezza della zona industriale dell'interporto per un vasto incendio di sterpaglie alimentate dalla presenza di vento. In supporto è stato richiesto l'intervento dell'elicottero Drago 60 del reparto volo di Cecina. Sul posto sono stati inviati 7 automezzi e 23 unità. Sul posto sono a lavoro anche il personale Aib con squadre di terra e l'elicottero antincendio della Regione Toscana. Sono in corso ancora gli sganci da parte dei velivoli sui focolai, mentre è ancora interdetta alla circolazione la FI-PI-LI, altezza Interporto e Stagno.

Lazio

A causa di un incendio divampato al di fuori della sede stradale, è stato temporaneamente chiuso sul Grande Raccordo Anulare lo svincolo Cassia, direzione Roma centro, all'altezza del km 11,700 in carreggiata interna. Il personale Anas, la Polizia stradale e i Vigili del fuoco sono sul posto per la gestione dell'emergenza e per riaprire al traffico, non appena ripristinate le condizioni di piena sicurezza per il transito.

Campania

Un vasto incendio è in corso da questo pomeriggio sulle colline che sovrastano l'abitato di Corbara, in provincia di Salerno. Le fiamme minacciano alcune abitazioni isolate e anche la strada provinciale 2 che collega l'entroterra alla Costiera amalfitana. Si tratta di un’area incolta, solitamente presa di mira dai piromani durante il periodo estivo. Sono in corso le operazioni di spegnimento a cura dei Vigili del fuoco del distaccamento di Maiori e volontari della locale Protezione civile. Al lavoro anche mezzi aerei.

Sicilia

Chiusa al traffico, per un incendio ai margini dell'autostrada, l'A29 Alcamo-Trapani. La strada è stata provvisoriamente bloccata in entrambe le direzioni tra Alcamo e Fulgatore. I Vigili del fuoco sono in azione e si attende l'intervento di un canadair. Sul posto è presente anche il personale di Anas per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile. Intanto, due incendi sono divampati in queste ore in provincia di Palermo, a Piana degli Albanesi (sul monte Leardo) e a Borgetto (sul monte Gradara), nella zona del santuario di Romitello. Sui due fronti sono impegnate diverse squadre di Vigili del fuoco, forestali e mezzi aerei. Risulta da alcune testimonianze che lungo la statale, a Borgetto, le fiamme siano state appiccate da due piromani. Sono in corso indagini dei Carabinieri. Il fronte del fuoco in entrambi i casi è vasto e le fiamme minacciano sia il santuario che le abitazioni di campagna, sia a Borgetto che a Piana degli Albanesi. Un vasto incendio di sterpaglie e vegetazione si è infine sviluppato ad Aci Catena, nel Catanese, sulla collina di Vampolieri. Sul posto sta operando la squadra dei Vigili del fuoco del Distaccamento dei volontari di Vizzini, un elicottero della Forestale e volontari della Protezione Civile.