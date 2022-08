Nozze bis Lopez- Affleck: incidente per la madre dell'attore

Primo del nuovo matrimonio di Jennifer Lopez con Ben Affleck un colpo di scena: stando ad alcune indiscrezioni riportate da Page Six e dal Daily Mail, ieri la madre dell'attore sarebbe stata portata in ambulanza in ospedale dopo essersi fatta male ad una gamba.

Non è ancora noto se le nozze saranno rimandate a causa dell'incidente.

In un primo momento era stato scritto che si fosse ferito uno dei figli che i due attori hanno avuto dalle loro precedenti unioni. A scatenare le voci, il fatto che l'ambulanza avesse portato il ferito al St. Joseph Candler, un ospedale pediatrico di Savannah.

L'incidente è avvenuto nell'imponente tenuta di Ricesboro, in Georgia, a breve teatro del nuovo matrimonio tra le due star previsto per questo fine settimana. Tra gli invitati all'evento, il collega di Ben Affleck e amico di sempre, Matt Damon.

Lopez e Affleck si sono sposati con una prima cerimonia lontano dai riflettori a Las Vegas lo scorso 17 luglio.