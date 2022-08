India, si diffonde "Influenza dei pomodori", un nuovo virus con bolle rosse

E' arrivata in India una nuova forma influenzale chiamata "tomato flu" (influenza dei pomodori). Si sta diffondendo negli stati del Sud con 80 casi accertati in bambini sotto i 5 anni, ed è caratterizzata da bolle rosse che si trasformano in ulcere, simili a piccoli pomodori. Lancet: “Non è pericolosa”.

Il ministro della Salute indiano ha invitato tutti gli stati alla massima attenzione. L'influenza - che si è manifestata soprattutto negli stati del sud - è una variante dell'infezione mani-bocca-piede (l'Hfmd, hand footand mouth disease), ma - secondo quanto riportato dall'Ani, l'agenzia di stampa indiana) gli scienziati non ne hanno ancora identificato l'esatta natura.

E' stato accertato che il virus non è collegato alla Sars-Covid-2. Tra i sintomi iniziali febbre moderata, scarso appetito e gola infiammata.

Lancet: "Non è pericolosa"

Secondo un articolo apparso sulla rivista scientifica britannica Lancet: “La rara infezione virale è in uno stato endemico ed è considerata non pericolosa, ma a causa della terribile esperienza della pandemia di Covid-19, è auspicabile una gestione vigile per prevenire ulteriori focolai". I medici - conclude Lancet - "affermano che diagnosticare l'influenza del pomodoro è difficile, perché i suoi sintomi sono molto simili a quelli di Covid, Chikungunya e la febbre Dengue: gli ultimi due sono comuni in India durante la stagione delle piogge, e sono diffusi dalle zanzare".