Ita Airways: il negoziato sarà in esclusiva con Certares, Delta e Air France-Klm

Novità per la cessione di Ita.

Il ministero del Tesoro comunica che oggi sarà avviato un negoziato in esclusiva con il consorzio formato da Certares Management LLC, Delta Airlines Inc. e Air France-KLMS.A la cui offerta è stata ritenuta maggiormente rispondenteagli obiettivi fissati".

"Alla conclusione del negoziato in esclusiva - aggiunge il ministero - si procederà alla sottoscrizione di accordi vincolanti solo in presenza di contenuti pienamente soddisfacenti per l'azionista pubblico".

E' stata quindi esclusa l'altra cordata in corsa per Ita, quella formata da Msc e Lufthansa.

Dalla compagnia tedesca parole di delusione:"Dal nostro punto di vista, la nostra offerta congiunta con MSC era e continua ad essere la soluzione migliore per ITA. Prendiamo atto della decisione del governo italiano di intraprendere una strada che consenta una maggiore influenza dello Stato e non preveda una completa privatizzazione di ITA".

Dopo la notizia la compagnia aerea tedesca ha ceduto, ma senza scosse, alla Borsa di Francorte. Il titolo è scivolato di quasi l'1%a 5,88 euro rispetto all'avvio di seduta per poi ridurre il caloallo 0,3% a 5,89 euro.

Positiva, ma poco mossa dalla partita in cui corre nella cordata guidata dal fondo Certares scelta del Tesoro, Air France che guadagna lo 0,55% a 1,45 euro a Parigi.