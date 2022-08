Johnny Depp torna alla regia in "Modigliani"

Il 26 luglio sono iniziate le riprese del nuovo film che lo vede interpretare Luigi XV, ma intanto i fan esultano perché Johnny Depp tornerà alla regia. Lo farà con "Modigliani" il nuovo film che sarà girato nel 2023. Non si sa ancora se uscirà in quell'anno o nel successivo, e non sono noti nemmeno i luoghi delle riprese, anche se si parla di Venezia e Livorno, città natale del pittore novecentesco, noto per le sue donne dal collo lungo e sinuoso. L'artista labronico sarà infatti il tema della pellicola di cui Depp sarà anche co-produttore insieme a Barry Navidi e a Al Pacino.

Il film non sarà una vera e propria biografia, ma partendo da un'opera teatrale realizzata da Dennis McIntyre, racconterà il giro di boa della carriera di Modigliani del 1916, come si legge in una nota diffusa: "le quarantotto ore più turbolente dell’artista livornese nella capitale francese, quelle che segneranno un punto di svolta nella sua vita, consolidando infine la sua reputazione di leggenda artistica”.

Johnny Depp, appassionato di pittura e grande fan di Modigliani e si è dichiarato orgoglioso di portarne la vita sullo schermo. In un'intervista a The Hollywood Reporter ha dichiarato: "La sua è stata una vita di difficoltà ma, alla fine, segnata dal trionfo. Si tratta di una vicenda universalmente umana in cui tutti possono identificarsi".

Ancora non è noto il cast e i fan si domandano se sarà proprio Depp ad interpretare Modigliani. Ma per il momento non è dato sapere se l'attore tornerà, ancora una volta, a cambiare volto.

Alcuni tra i suoi personaggi: