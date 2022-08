Johnson a Kiev per la celebrazione dell'indipendenza

Il primo ministro britannico Boris Johnson si è recato nella capitale ucraina per la celebrazione del Giorno dell'Indipendenza, che coincide anche con i sei mesi dall'inizio dell'invasione russa.

"E' la terza volta che Boris Johnson è in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa. Non tutti i paesi sono tanto fortunati da avere un amico così", ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ricevendo il premier britannico.

Zelensky ha conferito a Johnson l'Ordine della Libertà, la massima onorificenza ucraina che possa essere assegnata a uno straniero. "C'è una forte volontà degli ucraini di resistere ed è quel che non ha compreso Putin" ha osservato il premier britannico parlando con i giornalisti. "Voi difendete il vostro diritto di vivere in pace e libertà, ed è per questa ragione che l'Ucraina vincerà", ha aggiunto.

Johnson ha inoltre assicurato nuovi aiuti militari a Kiev per 54 milioni di sterline (pari a 64 milioni di euro). "Quel che avviene in Ucraina ci riguarda tutti. È per questo che oggi sono a Kiev. È per questo che il Regno Unito continuerà a restare al fianco dei nostri amici ucraini" ha aggiunto su Twitter il premier britannico.

Alle parole di Johnson ha fatto eco Liz Truss, ministra degli Esteri e sua probabile erede a Buckingham Palace: "Oggi è il giorno in cui il popolo ucraino celebra l'indipendenza, ma deve battersi per l'avvenire del suo paese" ha dichiarato Truss. "Se sarò primo ministro, farò tutto il possibile affinché la fiamma della libertà in Ucraina continui a splendere" ha aggiunto Truss.