Juventus-Sassuolo 3-0, esordio senza problemi per i bianconeri in casa

Buona la prima per la Juventus che all'esordio in campionato risolve la 'pratica' col Sassuolo con un secco 3-0. I bianconeri, in casa, ci mettono meno di mezz'ora per passare in vantaggio contro una squadra, quella emiliana, comunque di buon livello. Il primo problema per gli ospiti sorge dopo appena 6 minuti: Muldur si scontra con Alex Sandro, rimane contuso e deve uscire in barella sostituito da Toljan.