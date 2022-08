Kosovo. Scontri tra serbi e polizia. Pristina rinvia l'obbligo di documenti kosovari

Il governo del Kosovo ha rinviato di un mese, fino al primo settembre, il divieto dell'uso di documenti e targhe dei veicoli serbi nelle regioni del nord a maggioranza serba. Il divieto, che doveva entrare in vigore oggi, ha scatenato ieri sera violente reazioni dei serbi del Kosovo che hanno eretto barricate e sparato contro la polizia sulle strade che portano ai valichi di Jarinje e Brnjak. Le tensioni tra Pristina e Belgrado, mai sopite, si sono impovisamente riaccese.

Il primo ministro Albin Kurti ha sostenuto ieri che il divcieto di documenti serbi è una misura di reciprocità, in quanto la Serbia - che non riconosce l'indipendenza della sua ex provincia a maggioranza albanese - chiede lo stesso ai kosovari che entrano nel suo territorio. La popolazione serba, che è maggioritaria nel nord del Kosovo non riconosce l'autorità di Pristina e rimangono fedeli a Belgrado, da cui dipendono finanziariamente, e resta legata alle strutture parallele che Belgrado mantiene nel Paese.

Il presidente serbo, Aleksandar Vucic, ha affermato che la situazione in Kosovo "non è mai stata così complessa" per la Serbia e per i serbi che lì vivono. Da parte sua Kurti ha accusato Vucic di aver scatenato "problemi". "Le prossime ore, giorni e settimane possono essere difficili e problematiche", ha scritto il primo ministro kosovaro su Facebook.

Non poteva certo mancare un intervento russo in questa nuova scintilla tra il pro-occidentale Kosovo e Belgrado, alleato storico di Mosca. Ci ha pensato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova che ha parlato "di un'altra prova del fallimento della missione di mediazione dell'Unione europea. e che "i serbi non rimarranno indifferenti quando si tratta di un attacco diretto alle loro libertà, e si prepareranno a uno scenario militare".

La Nato è pronta a intervenire nel nord del Kosovo con la sua missione Kosovo Force (KFOR) qualora la sua stabilità sia "a rischio": così una nota diffusa dall'Alleanza Atlantica. La Kfor - conclude la nota - prenderà tutte le misure necessarie per mantenere un Kosovo sicuro in ogni momento". La Kfor, forte di circa 3.500 uomini, è presente in Kosovo dalla fine della guerra nel 1999, sulla base della risoluzione 1244 del consiglio di sicurezza delle nazioni unite.