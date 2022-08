La California multa le sue celebrities: "Kim Kardashian e Sylvester Stallone sprecano troppa acqua"

Il comico Kevin Hart è stato ripreso per aver consumato il 519% in più di acqua rispetto al suo budget solo nel mese di giugno. La star del basket Wade ha fatto ancora peggio,superando il suo limite di ben il 1.400%: un uso eccessivo, si è giustificato il giocatore dell'Nba, dovuto a un problema della piscina.

Dopo la multa a Erin Brockovich, le autorità hanno sanzionato altri vip per i consumi eccessivi mentre lo Stato è a secco e sta combattendo una siccità che non lascia tregua.

Stallone e sua moglie Jennifer Flavin hanno consumato il 544% in più delle loro disponibilità ma si sono difesi spiegando che sulla proprietà ci sono almeno "500 alberi secolari" che, se non innaffiati adeguatamente, potrebbero morire. L'attore, ha fatto sapere il suo avvocato, "sta gestendola situazione in modo responsabile. Ha lasciato dell'erba morire, sta centellinando l'irrigazione in altre aree della proprietà e ha notificato alle autorità la presenza di alberi secolari".

Bacchettate per irrigare troppo anche due delle sorelle Kardashian, che hanno sprecato ben più acqua di quella a loro disposizione. Per i consumi di troppo i vip si troveranno non solo a pagare di più, ma dovranno anche installare nelle loro proprietà dispositivi che limitano l'utilizzo idrico.

Il consiglio delle autorità alle star è quello di reinventare completamente l'estetica dei loro spazi esterni, dicendo addio ai prati verdi e preferendo quelli artificiali.

Per aver innaffiato troppo il suo giardino è stata di recente multata anche Erin Brockovich, che si è vista recapitare un conto da 1.700 dollari per aver dato tre volte alla settimana acqua alle sue piante quando il massimo consentito è una.

E' comunque da anni che i vip vengono multati o ripresi in California per gli sprechi d'acqua. Nel 2015 era toccato a Jennifer Lopez e Barbra Streisand essere bacchettate, mentre Kylie Jenner - altra sorella Kardashian -era stata multata.